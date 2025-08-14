佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。



「水泳の日」

14日は「水泳の日」です。水泳を普及させ、水難事故を減らすことを目的に制定されました。そこで水泳にまつわる話をご紹介します。もし服を着た状態で溺れたら、まずは落ち着いて上向きになり呼吸を確保します。そして、靴は脱がないようにしてください。靴は水に浮くため、浮力が大きくなることと、体温が下がるのを防ぐ役割をします。暑い日が続きますが、事故には十分に注意して水遊びを楽しみたいですね。





「天気の予想」日差しがたっぷり届くでしょう。午後には雲が増えますが、天気の大きな崩れはなさそうです。ただ、筑後・筑豊地方では夕立の可能性があります。空模様にご注意ください。「気温はどうなのか？」14日は13日よりも気温が上がるところが多く、厳しい暑さが続きます。熱中症警戒アラートも発表されていますので、こまめな水分補給を心掛けるなど万全な対策をしてください。「洗濯物はどうなのか？」14日は日差しが届き、洗濯物もよく乾くでしょう。福岡市では風が強めに吹く時間がありますのでご注意ください。「なのか間予報」14日も気温が上がる見込みで、熱中症警戒アラートが発表されています。☆なのかポイント☆来週にかけては晴れと残暑が続きます。今週末は各地でお出かけ日和ですが、暑くなりますので熱中症にご注意ください。