堂安律の美人妻、挙式ショット公開「オーラめっちゃあります」「今までのどの投稿よりも美しい笑顔」
サッカー日本代表・堂安律選手の妻・明松美玖さんは8月13日、自身のInstagramを更新。挙式の様子を公開しました。
【写真】美男美女の挙式ショット
コメントでは、「みくちゃんほんとにキレイ」「改めておめでとうございます」「みくちゃんが綺麗すぎます」「最高ぅううう」「ずっとずっとふたり支え合いステキな夫婦でね」「すごくきれいだよ」「最高にかわいいぞ」「ほんまにかわゆい…」「素敵すぎます〜お2人」「綺麗な奥様 オーラめっちゃあります」「今までのどの投稿よりも美しい笑顔」と、祝福と称賛の声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「改めておめでとうございます」「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました」と報告した明松さん。投稿には11枚の写真を載せています。純白のウエディングドレスを着用した明松さんと同じく白系統でそろえたタキシード姿の堂安選手のツーショットや、明松さんのソロショット、幸せそうな式の様子などです。「大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」とのこと。
「私たちは結婚披露宴を無事に終えることができました」6月18日には堂安選手が「先日、私たちは結婚披露宴を無事に終えることができました」と報告。結婚披露宴のすてきな様子を披露しました。この時は黒いタキシードを着ていた堂安さん。ほかにも披露宴の様子はたくさん公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
