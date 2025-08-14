お盆休み期間中の混雑を緩和しようと、三重県鳥羽市では13日から自動車から船に乗り換えて観光施設などに向かう臨時駐車場を設置しました。

鳥羽市では連休期間に多くの観光客が訪れ、慢性的に観光施設周辺の道路が渋滞することから毎年、臨時の駐車場を設けています。

13日から設置されたのは、市内の「保健福祉センターひだまり」に隣接する臨時駐車場で、そこから船に乗り換えてひと時の船旅を楽しみながら鳥羽水族館やミキモト真珠島などの観光施設に近い桟橋まで移動します。

初日の13日も多くの観光客が船を利用して観光施設へと向かう姿が見られました。

観光客は「大阪から来ました。船に乗るのが楽しみです」「臨時駐車場の看板を見て、よくわからずに来たのですが便利だなと思います。」「船に乗る機会はあまりないので今回楽しみにしています」などと話していました。

この臨時駐車場は15日まで開かれていて駐車料金は乗船料込みで1台当たり1000円となります。

また、鳥羽市ではミジュマル公園の開設に伴う混雑に対応するため、鳥羽駅の北西に約400台を収容できる臨時駐車場も今月16日まで開設しています。