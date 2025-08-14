「季節のムーミンはがき 2025 秋」

　『ムーミン』をデザインした秋柄のはがきが、8月18日（月）から、一部の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」で発売される。

【写真】芸術の秋！　演奏会を楽しむデザインも

■秋らしいイラスト

　今回フタバより発売される「季節のムーミンはがき 2025 秋」は、秋ならではのイベントを楽しむムーミンたちを描いた絵はがき。

　ラインナップは全4種類がそろい、コスモスを見たり、秋の味覚を収穫したりするムーミンと仲間たちのデザインが並ぶ。

　また、楽器を演奏をするシーンを表現したはがきが登場。いずれも、紙本来の優しい手ざわりと質感を持つ用紙を使った、秋の挨拶にぴったりなアイテムとなっている。