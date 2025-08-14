福岡県宗像市は発達障害などがある子どもを就学前から支援しようと、5歳児健診を行っている。医師や保育所などと連携し「育てにくさ」を感じている親と子をサポートする。

市子ども支援課によると、市内の小児科医の提案で2012年に開始した。保護者に問診票を事前配布し、保育所や幼稚園などの内科健診と併せて実施する「園医方式」で、保健師ら市の専門職が出向く。

子どもの受け答えや集団行動の様子も踏まえて判断し、グレーゾーンの子どもも含めて専門的支援などにつなげるという。未就園児も受けられ、24年度は受診率93％だった。

5歳は言葉の理解能力や社会性が高まり、発達障害の特性を認知しやすくなる年齢。国は「対応の有無がその後の成長、発達に影響を及ぼす」と、5歳児健診の推進へ25年度から自治体への補助を引き上げた。

こども家庭庁による23年度の調査では、5歳児健診を公費負担で実施する市町村は約14％にとどまり、約78％が「健診医の確保が困難」と回答した。福岡大の永光信一郎教授（小児科学）は「小学校の集団生活に安心して入っていくために、早い段階で支援を始めることは重要」と指摘。健診の普及には「医師の確保と、発達を診るスキルや課題がある子どものフォローアップ体制を充実させる必要がある」と強調した。