【事例】 スマートフォンで後払い決済サービスアプリのアカウントを作ったらお金がもらえる、と友人に誘われて、認証コードを伝えた。後日、アプリから30万円の決済通知が届いた。

【解説】 後払い決済サービスは、買い物時にクレジットカードなどを使わず、2カ月以内に代金を支払う仕組みです。クレジットカードの申し込み時のように詳細な個人情報を知らせる必要がなく、メールアドレスと携帯電話番号、決済時に届く認証コードを入力するだけで済むアプリもあり、手軽に利用できます。その半面、これらの情報を第三者や悪質な業者に知らせてしまうと、勝手に商品購入などをされてしまい、不当な請求を受けるトラブルに巻き込まれます。

後払い決済サービス会社のホームページでは、「電話番号・メールアドレス・認証コードを第三者に開示して決済が行われた場合は、補償等の対応はできない」と詐欺やトラブルへの注意を呼びかけています。SNS（会員制交流サイト）の広告などで「ポイント進呈」「無料キャンペーン」といったうたい文句で、アカウント情報の提供を促すケースもあるため、アカウント情報や認証コードは安易に第三者に伝えないようにしましょう。

（福岡市消費生活センター）

ご相談は、お住まいの地域の消費生活センターまたは消費者ホットライン（局番なしの188）へ