【台風情報】台風11号（ポードル）はきょう中に熱帯低気圧に変わる見込み 今後の進路と勢力などをデータで詳しく 気象庁発表
2025年08月14日09時45分発表
14日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 華南
中心位置 北緯24度50分 (24.8度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (20 kt)
中心気圧 994 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 220 km (120 NM)
14日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 65 km (35 NM)
15日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華中
予報円の中心 北緯27度10分 (27.2度)
東経109度40分 (109.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)