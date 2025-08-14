TUY

2025年08月14日09時45分発表

【台風情報】台風11号（ポードル）

14日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    華南
中心位置    北緯24度50分 (24.8度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ    西北西 35 km/h (20 kt)
中心気圧    994 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 220 km (120 NM)

14日21時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯26度10分 (26.2度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    65 km (35 NM)

15日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華中
予報円の中心    北緯27度10分 (27.2度)
東経109度40分 (109.7度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)
 