◆米大リーグ ブルージェイズ１―４カブス（１３日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

カブス・鈴木誠也外野手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした８回にダメ押し点をたたき出す中前適時打を放つなど３打数１安打１打点、１四球だった。

ブルージェイズの先発は４年連続で２ケタ勝利を挙げている３４歳右腕のガウスマン。誠也は２２年に対戦した際に３打数２安打と相性は悪くなかった。初回１死走者なしの１打席目は、１ボールから２球目の直球に反応したが、捉えきれず右飛。前を打つブッシュが２３号ソロを放って先取点をつかんだ直後の３回２死では四球を選んで出塁したが、１０打席連続無安打となった。２点をリードした６回先頭の３打席目は、一飛に倒れた。

２番手右腕・フィッシャーとの対戦になった２点をリードした８回１死二塁の４打席目は、二遊間を破り中前への適時打で追加点をたたき出した。２試合、１２打席ぶりの安打は、６日（同７日）の本拠地・レッズ戦で２７号を放って以来、５試合ぶりの打点で、リーグ４位の８５打点目となった。

前半戦だけで２５本塁打、７７打点とメジャー４年目での自己最多をマークしたが、後半戦は２２試合に出場して７７打数１４安打の打率１割８分２厘、２本塁打、８打点と苦しんでいる。