ÃæµïÀµ¹»áÌäÂê¤Ï¡ÈÅ¥»Å¹ç¡É¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡¸µ¥¢¥ÊÂ¦ÊÛ¸î»Î¤¬Á÷ÉÕ¤·¤¿¡ÈÆâÍÆ¾ÚÌÀ¡É¤Ë¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½ÎÏ¡×¤ÎµºÜ¤«¡ÄÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÈÅ¸³«¡É¤È¤Ï
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーX¤µ¤ó¤È¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤µ¤é¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ëÊóÆ»¤¬¡¢8·î6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÒÃæµïÀµ¹¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ó¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤½¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢X¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢Ãæµï»á¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëA4ÍÑ»æ3Ëç¤ËÅÏ¤ë¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌÃÎ½ñ¤ÎÆüÉÕ¤Ï2023Ç¯11·î6ÆüÉÕ¡£È¯¿®¸µ¤Ï¡¢X¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯6·î2Æü¤ÎÌë¡¢Ãæµï»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇX¤µ¤ó¤ÈÃæµï»á¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Î¾ÜºÙ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæµï»á¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæ¸¶·Ä°ì¡Ë¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½ÎÏ¡×¤ÈÌÀµ
¥¹¥Ýー¥Ä»æ·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏX¤µ¤ó¤Î»Å»öÃç´Ö¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÔ½¸Éô¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡È¤¢¤ÎÌë¡É¤ÎÁ´ÍÆ¤ä¡¢¤½¤Î¸åÌó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëX¤µ¤ó¤ÈÃæµï»á¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡¢·×50ÄÌ°Ê¾å¤Î¥·¥çー¥È¥áー¥ë¤Î¥³¥Ôー¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î±«¤ÎÌë¡¢Ãæµï»á¤¬¡¢Éô²°¤ÇX¤µ¤ó¤ÈÆé¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éSMAP¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢Äñ¹³¤¹¤ëX¤µ¤ó¤ÎÉþ¤ò¶¯°ú¤ËÃ¦¤¬¤»¡¢ÎÍ¿«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬»ÒºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌÃÎ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤Î°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¤ò¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢Ãæµï»á¤Î¸ÀÆ°¤ò¡¢WHO¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÈÃÇÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿Ãæµï»á¥µ¥¤¥É¤È¤ÎÅ¥»Å¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæµï»áÂ¦¤Ï¡Ö¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤ÈÈ¿È¯
Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÎÂÅÅöÀ¤ä¾Úµò¤Î³«¼¨¤Ê¤ÉºÆ»°¤ÎÍ×µá¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè»°°ÑÂ¦¤Ï¡¢6·î3Æü¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÆó¼¡Èï³²¤òÍ¿¤¨¤ë´í¸±À¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢X¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¡¢µ»ö¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤ËÈ¿È¯¡£¡ÖÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»öÌ³½ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡£
¡ÖÁê¼êÊý½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈëµÁÌ³¤ò½å¼é¤µ¤»¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½µ´©»ïÅù¤ÎÂè»°¼ÔÇÞÂÎ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢X¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼éÈëµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤âX¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ÊX¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡Ë»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¡¦¹¶·â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÈÈÈºá¡É¤Ê¤Î¤«
»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ëº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ÈÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ºË¡¤Î¾òÊ¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ú·ºË¡177¾ò¡Û
Á°¾òÂè1¹à³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ë¹Ô°ÙËô¤Ï»öÍ³¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤é¤ËÎà¤¹¤ë¹Ô°ÙËô¤Ï»öÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢É½ÌÀ¤·¼ã¤·¤¯¤ÏÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»Ëô¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢À¸ò¡¢æêÌçÀ¸ò¡¢¸ý¹ÐÀ¸òËô¤Ïç´¼ã¤·¤¯¤ÏæêÌç¤Ë¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¡Ê±¢·Ô¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¼ã¤·¤¯¤ÏÊª¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤â¤Î¡Ê°Ê²¼¤³¤Î¾òµÚ¤ÓÂè179¾òÂè2¹à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀ¸òÅù¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ò¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢º§°ù´Ø·¸¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢5Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´ü¹´¶Ø·º¤Ë½è¤¹¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Î¡ÖÁ°¾òÂè1¹à³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ë¹Ô°ÙËô¤Ï»öÍ³¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ê·ºË¡176¾ò1¹à»²¾È¡Ë¡£
1. Ë½¹Ô¤â¤·¤¯¤Ï¶¼Ç÷¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È
2. ¿´¿È¤Î¾ã³²¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È
3. ¥¢¥ë¥³ー¥ë¤â¤·¤¯¤ÏÌôÊª¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È
4. ¿çÌ²¤½¤ÎÂ¾¤Î°Õ¼±¤¬ÌÀÎÆ¤Ç¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È
5. Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢É½ÌÀ¤·Ëô¤ÏÁ´¤¦¤¹¤ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È
6. Í½ÁÛ¤È°Û¤Ê¤ë»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤µ¤»¤Æ¶²ÉÝ¤µ¤»¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶ÃØ³¤µ¤»¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¶²ÉÝ¤·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
7. µÔÂÔ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¿´ÍýÅªÈ¿±þ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È
8. ·ÐºÑÅªËô¤Ï¼Ò²ñÅª´Ø·¸¾å¤ÎÃÏ°Ì¤Ë´ð¤Å¤¯±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ëÉÔÍø±×¤òÍ«Î¸¤µ¤»¤ë¤³¤ÈËô¤Ï¤½¤ì¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡×¤È¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Î·ºË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¡Ö¶¯À©À¸òÅùºá¡×¤È¡Ö½à¶¯À©À¸òÅùºá¡×¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ë½¹Ô¡¦¶¼Ç÷¤ò¼êÃÊ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤¹¤ëÎà·¿¤¬¹¤¯Îóµó¤µ¤ì¡¢½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÉû²ñÄ¹¤¬È¯¸À¤ò¡ÖÅ±²ó¡×¤·¤¿ÍýÍ³
¤³¤ì¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìËë¤¬¡¢¤³¤È¤·1·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È10»þ´Ö²ñ¸«¡É¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö½é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ÈX»Ò¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ØÇ§¼±¤Î°ã¤¤¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¡Ù¤È¤¢¤ëµ¼Ô¤¬¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±óÆ£Î¶Ç·²ð¼èÄùÌòÉû²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°Õ»×¤Î°ìÃ×¤«ÉÔ°ìÃ×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ý¤ò³ê¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¡ØÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡ÊÀ¸ò¤ò¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¡¢ÉÔÆ±°Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©¡¡Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÃæµï»á¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ù¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ª¤Ü¤·¤¿Í¤«¤é¥á¥â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡¢¹²¤Æ¤Æ¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤Î±óÆ£¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤À¤±¤Î»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Î´Ø·¸¤«¤é¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±óÆ£»á¤ÎÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢²ñ¸«¤Ï¡¢15Ê¬¶á¤¯Ê¶µê¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤ò´µ¯¤µ¤»¤ë¡¢Æ±°Õ¡¦ÉÔÆ±°Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ìó2¤«·î¸å¤Î¡ØÂè»°¼Ô°Ñ¡Ù¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤Î¹Ô°Ù¤òWHO¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØÀË½ÎÏ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊºáÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
WHO¤Î¡ØÀË½ÎÏ¡Ù¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤¬¼¨¤¹ÈÏ°Ï¤ÏÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤è¤ê¤â¹¤¯¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê³µÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡ËWHO¤Ë¤è¤ë¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï¡È¹¤¤¡É¤¬¡Ä
WHO¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀË½ÎÏ¤Ï¡Ö¶¯À©ÎÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀÅªÂ¦ÌÌ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÅª¹Ô°Ù¡¢ÀÅª¹Ô°Ù¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¡¢Ë¾¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÀÅªÈ¯¸À¤äÍ¶¤¤¡¢ÀÅªºñ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤ï¤º¡¢²ÈÄí¤ä¿¦¾ì¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤ï¤ìÆÀ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨WHO¡ÖWorld report on violence and health¡×¡Ê2002Ç¯¡ËP.149»²¾È
¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Î¾òÊ¸¤¬¹Ô°Ù¤ò¸ÂÄêÎóµó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¹Ô°Ù¤ò´Þ¤à¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬¿¿¼Â¤Ê¤é¤Ð¡¢X¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÄÌÃÎ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¡É¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ë¡Î§»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡Ù¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ì©¼¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢Î©¾Ú¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ØÆ±°Õ¤ÎÍÌµ¡Ù¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¾õ¶·¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎË¡Äê·º¤Ï¡Ø5Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´ü¹´¶Ø·º¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯6·î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ï²þÀµ·ºË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Æ±Ç¯7·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæµï»á¤¬Æ±ºá¤Ç½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÄÌÃÎ½ñ¤Ç¤Ï¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¡¢¸½ºß¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃæµï»á¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤óÀ©¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ô¼çÁí²ñ¤ä¸¡¾ÚÈÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î»ö°Æ¤òÁá¤¯¼ýÂ«¤µ¤»¤¿¤¤¥Õ¥¸¤Î¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡¢Ãæµï»á¥µ¥¤¥É¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Ãæµï»á¤Ï¡¢¡ØÁ´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¸Ä¿Í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤µ¤é¤ËX¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÎÁý²Ã¤ÏÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡£Ãæµï»á¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÈà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«¤Æ¡¢°¼ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¹¤Þ¤¹º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤Î»ö°Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«――¡£
¢£ Ãæ¸¶·Ä°ì
Ë¿Âç¼ê¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡£»ö·ï¡¢¼Ò²ñ¡¢·ÝÇ½¡¢³¹¥Í¥¿¤Ê¤É¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¡£¼ÂÏÃ»ï¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤ËÉý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡£