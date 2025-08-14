古橋亨梧がデビュー2戦目で初ゴール! バーミンガムは終盤に勝ち越してカラバオ杯2回戦進出
[8.13 カラバオ杯1回戦 バーミンガム 2-1 シェフィールド・U]
バーミンガム(イングランド2部)のFW古橋亨梧が13日、ホームで行われたカラバオカップ1回戦のシェフィールド・ユナイテッド(同2部)戦で加入後初ゴールを決めた。
0-0の前半5分、左サイドのFWデマレイ・グレイが猛スピードでプレッシャーをかけ、相手GKにパスがつながる前にワンタッチで中央へ。古橋が無人のゴールに右足で流し込み、先制弾を奪った。
古橋は今夏にレンヌ(フランス1部)から完全移籍。9日のリーグ開幕戦で新天地デビューを果たし、今回の2戦目で初得点を挙げた。
チームは後半に追い付かれたものの、終盤に勝ち越して2-1で勝利。古橋は後半12分までプレーした。また、古橋とともに先発起用されたMF岩田智輝はフル出場。ベンチスタートのMF藤本寛也は出番なしとなった。
バーミンガム(イングランド2部)のFW古橋亨梧が13日、ホームで行われたカラバオカップ1回戦のシェフィールド・ユナイテッド(同2部)戦で加入後初ゴールを決めた。
0-0の前半5分、左サイドのFWデマレイ・グレイが猛スピードでプレッシャーをかけ、相手GKにパスがつながる前にワンタッチで中央へ。古橋が無人のゴールに右足で流し込み、先制弾を奪った。
チームは後半に追い付かれたものの、終盤に勝ち越して2-1で勝利。古橋は後半12分までプレーした。また、古橋とともに先発起用されたMF岩田智輝はフル出場。ベンチスタートのMF藤本寛也は出番なしとなった。
何よりも結果がほしい— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 14, 2025
相手のミスを見逃さず
古橋亨梧 デビュー2戦目で初ゴール
カラバオカップ1回戦
バーミンガム×シェフィールド・U
#DAZN 見逃し配信中#DAZNFootball pic.twitter.com/RSZnbk47fC