新田真剣佑（28）が、14日までにSNSを更新。日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（水曜午後10時）に出演することを報告した。20日放送の第7話「せをはやみ」に出演する。

真剣佑は、インスタグラムに「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです。来週でます。お楽しみに This is where it began.」と感慨をつづった。

18歳で俳優デビューした15年の映画「ちはやふる 上の句・下の句」（小泉徳宏監督）で、福井県のかるたの達人・綿谷新を演じた。役作りのために、福井で合宿して福井弁とかるたを学び、アルバイトまでした、自身にとって原点の作品への帰還を喜んだ。

「ちはやふる」は18年の映画「−結−」まで映画が3作、製作された。「−めぐり−」は、映画版からキャストをほぼ一新し、10年後を描いた。當真あみ（18）が連続ドラマに初主演。ドラマ版では大きな挫折により、青春を諦めてしまった當真演じる主人公・藍沢めぐるが、顧問として梅園高校に赴任してきた、上白石萌音（27）演じる大江奏と出会い、競技かるた部に入部し、成長していく。

高校生の青春に寄り添う大人キャストとして、上白石のほか映画3部作で主人公綾瀬千早を演じた広瀬すず（27）らが大人キャストとして出演することも話題を呼んでいた。