¡Úvigier arpege 4strings v4ecc rrs my¡Û¡ÊÂçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¡¡maco-chin¡¡58ºÐ¡Ë
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLOUDNESS¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È»³²¼¾»ÎÉ¤µ¤ó¡Ê¤Þ¡¼»Õ¾¢¡Ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¡ÖVigier¡Ê¥ô¥£¥¸¥§¡Ë¡×¤¬À½ºî¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°°Æü¾Ï¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖRed Rising Sun¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×¡£
¹âÎæ¤Î²Ö¤È»×¤¤Â³¤±¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬Vigier¤ÎºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¸å²ù¤¹¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î´ò¤·¤µ¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥¯¤¬ºÙ¤á¤Ç¤È¤Æ¤â¼ê¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÇÃÆ¤¤ä¤¹¤¤¡£¥Í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¶¸¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½ÅÄã²»¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎÃ¤·¤²¤Ê²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ£²Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ô¤Ë¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¹ØÆþ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»êÊõ¤ÎÎø°¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¡£¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¤Þ¡¼»Õ¾¢¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤¬ÉÁ¤±¤½¤¦¤À¡£¥Í¥Ã¥¯¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¡¼¥Ü¥ó10¡ó¤Î¥Í¥Ã¥¯¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¼ù»é¤ò´Þ¿»¤µ¤»¹âÇ®°µ½Ì¤µ¤»¤¿¥Õ¥§¥Î¥¦¥Ã¥É»ØÈÄ¤Î°ÂÄêÀ¤â¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤ó¤»¸ÄÂÎº¹¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬¤º¤¤¤¤²»¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤â¤Î¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½ÅÄã²»¤Ê¤¬¤é¡ÖÎÃ¤·¤²¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÁ´¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬µã¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¾ÂçÏÂº²¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
