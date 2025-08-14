朝ドラ「あんぱん」ミセス大森元貴、名曲を圧巻アカペラ歌唱「人を惹きつける歌声」「感動で鳥肌たった」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第99話が、14日に放送された。Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が演じる作曲家・いせたくやの歌唱シーンが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】ミセス大森元貴、朝ドラ役作りでイメチェンした姿
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
たくやと演出家・六原永輔（藤堂日向）の勢いに気圧され、彼らの手がけるミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術の仕事を引き受けることになった嵩。本番前日、稽古場に差し入れを届けに来たのぶに、永輔は素晴らしい曲ができたから1曲だけでも聴いて行ってほしいと声をかけた。永輔に促され、たくやがステージ上でテーマ曲「見上げてごらん夜の星を」をアカペラ歌唱。そして迎えた本番、劇団員たちがステージで同曲を歌い、のぶと嵩は客席でその姿を見届けた。
今回、Mrs. GREEN APPLEのボーカル＆ギターを担当する大森が、約80秒にわたる圧巻のアカペラを披露。Mrs. GREEN APPLEのときとは違う低いキーで美声を響かせ、視聴者からは「感動で鳥肌たった」「いつもと歌い方を変えてる」「さすがの歌声」「低音も美しい」「まさか朝ドラで歌声が聴けるなんて」「朝から贅沢すぎる」「人を惹きつける歌声」「ずっと聴いていたかった」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」ミセス大森元貴のアカペラ歌唱シーンが話題
