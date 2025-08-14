「今日好き」村谷はるな、美人妹を顔出し「そっくり」「遺伝子強すぎ」反響続々
【モデルプレス＝2025/08/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが13日、自身のTikTokを更新。美人妹との2ショット動画を初公開し、反響が寄せられている。
【写真】村谷はるな「そっくり」美人姉妹ショットに騒然
村谷は「妹ちゃん初登場だよ」とコメントを添え、妹との仲睦まじい2ショット動画を公開。姉妹揃って長い髪型で、よく似た美しい顔立ちが印象的な動画となっている。またInstagramのストーリーズでは妹のソロショットを投稿し、「かわいい宇宙の起源かんじた」と溺愛ぶりを披露している。
この投稿に、ファンからは「そっくりで美人姉妹」「遺伝子強すぎる」「2人とも可愛い」「姉妹仲良しで微笑ましい」「目元と口元似てる」「美人すぎて声出た」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
