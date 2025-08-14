セグエＧがＳ高カイ気配、省庁向け受注好調で２５年１２月期業績予想を上方修正

セグエグループ<3968.T>がストップ高の６２１円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を２２５億円から２４８億円（前期比３２．５％増）へ、営業利益を１２億６０００万円から１５億１２００万円（同２．１倍）へ、純利益を７億１００万円から７億８０００万円（同５３．６％増）へ上方修正したことを好感した買いが入っている。



政府のデジタルガバメント政策のもと、中央省庁や地方自治体によるＩＴ投資が増加していることを背景に、同社においても省庁向け超大型案件を含め受注が順調に進捗し、上期時点の受注高が前期通期での受注高を既に上回る水準となっていることに加えて、足もとの業績も好調なことから上方修正するという。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高１００億円（前年同期比１８．９％増）、営業利益６億８５００万円（同９７．５％増）、純利益４億２００万円（同７．２％減）だった。



