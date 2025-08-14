9月19日に全国公開される劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマが、米津玄師×宇多田ヒカルの「JANE DOE」に決定した。

参考：米津玄師楽曲はなぜ“オタク”にも愛されるのか？ 圧倒的“作品理解度”で生まれる名主題歌

累計発行部数3,000万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。

あわせて、「JANE DOE」のイントロを聞くことができるティザー映像も公開。米津と宇多田は初のコラボとなり、作詞・作曲を米津、歌唱を宇多田がそれぞれ担当している。

米津はTVアニメシリーズのオープニングテーマ「KICK BACK」に続き、本作のメインテーマ「IRIS OUT」も担当している。

米津のシングル『IRIS OUT / JANE DOE』は9月24日にリリース。あわせて「JANE DOE」のジャケットも公開された。

コメント米津玄師誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました。メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います。

宇多田ヒカルオファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）