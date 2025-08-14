マリオン<3494.T>が急反発している。１３日の取引終了後、２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年９月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード１０００円分を贈呈する。



同時に発表した第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）単独決算は、売上高１２億８１００万円（前年同期比１２．４％減）、営業利益２億３９００万円（同２２．５％減）、純利益６３００万円（同４７．９％減）だった。不動産売買や不動産賃貸サービスの売り上げ減少が大きかった。



なお、２５年９月期通期業績予想は、売上高３２億円（前期比１１．２％増）、営業利益８億円（同１５．０％増）、純利益４億円（同１６．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS