外為サマリー：１４６円６０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識 外為サマリー：１４６円６０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識

１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４６円６９銭前後と前日の午後５時時点に比べ８０銭強のドル安・円高となっている。



１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３８銭前後と前日に比べ４５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ベッセント米財務長官が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に対して利下げを求める発言をし、金融緩和観測が改めて強まったことから１４７円０９銭まで軟化する場面があった。



また、ベッセント氏は「日本はインフレ抑制に取り組む必要がある」との認識も示しており、この日の東京市場では日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが優勢。日経平均株価が反落していることで、リスク選好的なドル買い・円売りは入りにくくなっている。ドル円相場は前日の安値（１４７円０９銭）を下抜けるとドル売り・円買いに拍車がかかり、午前９時５０分すぎには１４６円６２銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００４ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円７９銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS