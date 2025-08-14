「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、環境管理センター<4657.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



１４日の東京市場で、環境管理はしっかり。同社は１５日に２５年６月期通期の連結決算の発表を予定しており、２６年６月期の連結業績予想への期待感などが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は１日に２５年６月期通期の連結業績予想を上方修正。第４四半期の「土壌・地下水」「作業環境」「施設事業場」などの売り上げ増加などにより、営業利益の見通しは従来の７０００万円から１億９００万円（前の期比６６．９％減）に引き上げている。



出所：MINKABU PRESS