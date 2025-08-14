Ｓｏｌｖｖｙが一時Ｓ高、２５万株を上限とする自社株買い発表と２６年６月期実質増配を好感

Ｓｏｌｖｖｙ<7320.T>が続急伸し一時ストップ高の２２１２円をつける場面があった。１３日の取引終了後に上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．２％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は８月１４日から３１日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図ることが目的という。



また、同時に発表した２６年６月期連結業績予想で、売上高８２億円（前期比２２．３％増）、営業利益２１億円（同２９．６％増）と大幅営業増益を見込み、年間配当予想を前期比実質増配の２０円（前期２８円、ただし２５年７月１日付で１株から２株への株式分割を実施）としたことも好材料視されている。各事業で成長を見込むほか、昨年１１月のメディアシークとの経営統合効果も寄与する。



なお、２５年６月期決算は、売上高６７億５００万円（前の期比２５．１％増）、営業利益１６億２０００万円（同３０．７％増）だった。継続的なＤＸ投資による販管費抑制や高利益率の商品の伸長などにより、営業利益は従来予想の１３億円を上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS