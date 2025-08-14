STVラジオ『路地裏のスピリッツ』牧泰昌さん死去 享年73 46年間パーソナリティーとして活躍
STVラジオの公式Xが14日に更新。同局『牧やすまさ 路地裏のスピリッツ』のパーソナリティー・牧泰昌さんが、12日に亡くなったと報告した。享年73。
【写真】長年パーソナリティーとして活躍 笑顔を浮かべる牧泰昌さん
Xでは「STVラジオ「牧やすまさ 路地裏のスピリッツ」のパーソナリティ牧泰昌さんが、かねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。(享年73)牧さんは、1979年「リクエスト大行進」から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリティとして活躍。「言葉は陽だまりよりもあたたかい」をモットーとして、ラジオを愛し、共感し合える番組を届けていただきました」と伝えられた。
■報告全文
訃報
牧泰昌さん
STVラジオ「牧やすまさ 路地裏のスピリッツ」のパーソナリティ牧泰昌さんが、かねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。(享年73)
牧さんは、1979年「リクエスト大行進」から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリティとして活躍。「言葉は陽だまりよりもあたたかい」をモットーとして、ラジオを愛し、共感し合える番組を届けていただきました。
謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます。
＜これまでの主な出演番組＞
「リクエスト大行進」、「こちらヤンスタベスト100」、「ラジオスクランブル」、「アタックヤング」、「ホットスクランブル」、「夕やけジャーナル」、「スーパースクランブル」、「どさんこラジオ」、「情報アライブ」など
【写真】長年パーソナリティーとして活躍 笑顔を浮かべる牧泰昌さん
Xでは「STVラジオ「牧やすまさ 路地裏のスピリッツ」のパーソナリティ牧泰昌さんが、かねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。(享年73)牧さんは、1979年「リクエスト大行進」から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリティとして活躍。「言葉は陽だまりよりもあたたかい」をモットーとして、ラジオを愛し、共感し合える番組を届けていただきました」と伝えられた。
訃報
牧泰昌さん
STVラジオ「牧やすまさ 路地裏のスピリッツ」のパーソナリティ牧泰昌さんが、かねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。(享年73)
牧さんは、1979年「リクエスト大行進」から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリティとして活躍。「言葉は陽だまりよりもあたたかい」をモットーとして、ラジオを愛し、共感し合える番組を届けていただきました。
謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます。
＜これまでの主な出演番組＞
「リクエスト大行進」、「こちらヤンスタベスト100」、「ラジオスクランブル」、「アタックヤング」、「ホットスクランブル」、「夕やけジャーナル」、「スーパースクランブル」、「どさんこラジオ」、「情報アライブ」など