プロレスラーとしても活動中のTHE RAMPAGE武知海青、HIRO社長からの願い明かす「いつかHIROさんのオリジナル技をやってほしいって…」
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの武知海青が14日、東京・京王百貨店新宿店にて行われた『アントニオ猪木デビュー65 周年記念 INOKI EXPO』オープニングイベントに登壇し、プロレスファンである事務所社長のHIROからの願いを明かした。
【写真】「ダァー！」と拳を突き上げる武知海青＆蝶野正洋
オープニングイベントにはほかに、プロレスラーの蝶野正洋が登壇した。武知はプロレスラーとしても活動中。「僕が生まれた年に引退されてしまっていて、直接試合を観ることができなかった」という武知は、猪木さんの印象について「残された言葉であったり、試合を通して、見ている方に夢とか希望とか元気だったり勇気だったり夢だったり、本当にたくさんのこと与えてきて、いまに繋がってる」とし、プロレスを始める頃には事務所社長のHIROからも「猪木さんの試合を見たほうがいいとおっしゃっていただいて、DVDをプレゼントしてもらった」と明かした。
また、本展では猪木さんにまつわるグッズも多く販売。武知は「このあとHIROさんと会議があるので、HIROさんへのプレゼント用に買っていこうかなって。すっごく喜んでくれる」とにっこり。「すっごく喜んでくれるんですよ」とし、「本当に大好きで、小学生の頃はプロレスごっこをしてて、タオル巻いて、テレビの前でずっと応援して、お母さんが心配になるぐらい震えて応援してたっておっしゃってました」とHIROの生粋のプロレスファンぶりを明かした。
HIROからはプロレスについても助言があるといい、「オリジナル技を考えてほしいっていうのと、HIROさんのオリジナル技があるので、それをいつか試合でやってほしいって」とまさかの願いがあることも告白。司会から「頼もしいですけど、常に見られていると思うとプレッシャーですね」と問われると、「すっごいプレッシャーですね」と力を込めていた。
本展は、2023年8月に全国初となる「燃える闘魂アントニオ猪木展」が開催され、その好評ぶりから24年6月に大幅に規模を拡大して「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」を展開。3回目を迎える今年は猪木さんのデビュー65周年を記念し、猪木さんの引退ガウンなど貴重な品々が特別展示されるほか、アパレルやグッズが150種以上販売される。また、会場外の8階レストラン街では豪華ゲストが来場する「復活！アントニオ猪木酒場」が予約定員制で期間限定営業される。イベント開催を記念して、京王線では猪木さんの名シーンをポスターで紹介する「闘魂トレイン」も運行。
イベントは、きょう14日〜21日に東京・京王百貨店新宿店7階大催場にて開催される。
