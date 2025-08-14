「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）

開星は終盤に反撃するも仙台育英に敗れ、７３歳の野々村直通監督にとって初めての夏２勝はならなかった。

初回に先制した開星。だが直後に守備のほころびから一気に試合をひっくり返された。以降は相手の好守もあって攻め手を封じられ、なかなか反撃のチャンスを作れない。五回、六回と連続失点で突き放された。

それでも八回に４番・松崎が放った右中間適時三塁打で反撃ののろしをあげた。３点差に迫ったが、追い上げはおよばなかった。

試合前のシートノックでは自らノックバットを握った野々村監督。試合中は黄色のメガホンを手に指示を送り、選手たちに優しい眼差しを贈ったが、３回戦進出はならなかった。

試合後、選手達が泣き崩れる中、その様子を静かに見つめていた指揮官。グラウンドから引き揚げる際には真っすぐに前を見つめ、凜として歩く姿に大きな拍手が降り注いでいた。

インタビューでは「力が無いのでね。本当に相手にされないのかなと。感謝しています。よくチャンスをつくってくれた」と語っていた。