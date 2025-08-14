“ジャック・スパロウ”ジョニー・デップ、「パイレーツ・オブ・カリビアン」復帰の可能性
ジョニー・デップが、「パイレーツ・オブ・カリビアン」に復帰する可能性があるようだ。
シリーズを手掛けるプロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、現在新作に向けた脚本が執筆されているところであり、ジャック・スパロウ役の再演に向けてジョニーと話をしたことを明かしている。
ブラッカイマーはエンターテイメント・ウィークリー誌にこう話す。
「あの役の描かれ方を彼が気に入れば、やってくれるだろう。ご存じの通り、すべては描写次第だ。今はまだ脚本に取り掛かっているところだが、実現させたい。とにかく良い脚本が必要だ。まだできていないが、近いところまできている」
第6弾はシリーズのリブートとなるが、ブラッカイマーはそれでもジョニーに出演してもらいたいとして、「これはリブート版だが、彼が出演するかは私次第だ。私は彼が大好きだからね。良き友人でもある。素晴らしいアーティストだし、独特の容姿の持ち主だ。彼がキャプテン・ジャックを作り上げた。脚本にはなかったのに、彼がペペ・ル・ピューとキース・リチャーズを取り入れた。それが彼なりのジャック・スパロウだったんだ」と語っている。
シリーズを手掛けるプロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、現在新作に向けた脚本が執筆されているところであり、ジャック・スパロウ役の再演に向けてジョニーと話をしたことを明かしている。
ブラッカイマーはエンターテイメント・ウィークリー誌にこう話す。
「あの役の描かれ方を彼が気に入れば、やってくれるだろう。ご存じの通り、すべては描写次第だ。今はまだ脚本に取り掛かっているところだが、実現させたい。とにかく良い脚本が必要だ。まだできていないが、近いところまできている」