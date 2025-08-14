冷凍保存してもおいしい唐揚げの作り方について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。

ニチレイフーズは「冷凍しておくと、お弁当などに便利な唐揚げ」「パサパサにならない・べちゃっとしない作り方をご案内」とXに投稿。冷凍保存してもおいしい唐揚げの作り方や保存方法について、次のように紹介しています。

【唐揚げの作り方】

（1）下味にマヨネーズを加える

下味を付ける段階でマヨネーズを大さじ1プラスする。マヨネーズに含まれる酢で鶏肉がやわらかくなる。同時に、油分が鶏肉をコーティングし、水分を保つことができる。

（2）衣を付けたらすぐに揚げる

衣を付けてしばらく放置すると、衣に水分が染みて食感が悪くなる。衣付け〜揚げの工程は、1回に揚げる分ずつ行うとよい。

（3）高温でカラッと仕上げる

揚げ上がる直前に油の温度を180度まで上げ（強めの中火）、鶏肉から出る気泡が少なくなるまでしっかり揚げる。衣の水分を出すことで、冷凍してもべちゃっとしにくくなる。

【調理した唐揚げの保存方法】

（1）よく冷ましてから冷凍する

唐揚げにまだ熱がある状態で凍らせると、解凍時に水っぽさが出てしまうため、油を切ってよく冷ますことが大切。表面の温度を確認し、できれば1つ割って中まで冷めているかチェックするとよい。

（2）唐揚げを2〜3個ずつまとめてラップをする

冷ました唐揚げを2〜3個ずつラップに包む。空気に触れさせないことで、肉や油の酸化を防ぐ。

（3）金属製バットにのせて冷凍する

冷凍用保存袋に入れて口を閉じ、金属製バットにのせて冷凍庫で保存する。金属製バットにのせることで早く凍り、品質の劣化を防げる。冷凍庫で2週間程度保存可能。