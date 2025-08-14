大人が頼れる「シャレ見えトップス」→【AMERICAN HOLIC】にあった！

夏コーデがマンネリ気味……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の「シャレ見えトップス」。太字のロゴプリントが目を引くTシャツや、旬のレイヤードコーデが迷わず完成するセットアイテムなどが登場。一点投入するだけでセンスアップを狙えるトップスは、「何を着ればいい？」コーデに迷ったときの即戦力になるかも。

大人カジュアルを格上げできるロゴT

【AMERICAN HOLIC】「BoldロゴプリントTシャツ」\1,690（税込・セール価格）

サロペットの中に着用しても存在感を発揮。太字のロゴプリントが目を引くTシャツ。シックなモノトーン配色で大人も取り入れやすく、カジュアルコーデを格上げできそう。ゆるっと着られそうなシルエットとドロップショルダーが、こなれた印象も与えてくれそうです。

着るだけでOK！ コーデ迷子の味方になるセットアイテム

【AMERICAN HOLIC】「3WAYケープセットプルオーバー」\3,990（税込）※WEB限定

ケープとノースリーブトップスがセットになったアイテムは、旬のレイヤードコーデが迷わず完成。大きめのケープが華やかな印象を与え、単調になりがちな夏のワンツーコーデもシャレ見えしそう。それぞれ単体使いもOKなので、夏コーデのバリエーションが広がります。

着心地も期待大◎ 今っぽく垢抜けるコクーントップス

【AMERICAN HOLIC】「コクーンシルエットカットソー / 接触冷感」\990（税込・セール価格）

丸みのあるコクーンシルエットで、トレンドライクな着こなしを楽しめそうなトップス。ニュアンスのあるカラーもセンスアップをサポート。ボトムスを選ばず合わせやすそうなので、「何着よう？」そんなときも頼りになりそう。コットン100%素材 & 接触冷感の機能付き。暑い日も快適な着心地を実感できそうです。

UVカット機能付き！ オンオフ使える最旬オックスシャツ

【AMERICAN HOLIC】「UVカットリサイクルコットンオックスシャツ」\1,494（税込・セール価格）

プレッピースタイルがトレンドの今シーズン。コーデにぜひ取り入れたいのがオックスシャツ。ベーシックなアイテムですが、こちらの商品は、ルーズなシルエットやバックタックディテール、丸みのあるラウンドヘムがセンスアップをサポート。コーデにきちんと感もプラスできるシャツは、オンにもオフにも活躍しそう。紫外線を通しにくい加工が施されているのも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i