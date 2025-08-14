北村匠海、大森元貴、藤堂日向、“ポーズ”決めたオフショット公開 『あんぱん』メンバーに「豪華」「良いトリオ」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式インスタグラムが14日に更新。きょう放送されたシーンに出演した北村匠海、大森元貴、藤堂日向のオフショットを公開した。
【写真】「仲良さそう！」北村匠海、大森元貴、藤堂日向が“ポーズ”
きょうの放送は、ミュージカル制作に奮闘するいせたくや（大森）と六原永輔（藤堂）の勢いに圧倒されつつも、舞台美術の仕事に向き合う嵩（北村）。永輔は本番前日になっても、「いいもの」を目指して通し稽古後に細かく修正を加えていく。たくやはとまどい、嵩は圧倒される。熱いものづくりのシーンが描かれた回で、大森の「見上げてごらん夜の星を」歌唱シーンも注目された。
投稿で、3人が手をそろえるショットと、並んでガッツポーズを掲げるショットを公開。「本番前日まで修正や変更が追加されてバタバタでしたが、良い舞台をつくるためにみんなで力を合わせます」「えいえいおー！」とコメントした。
【写真】「仲良さそう！」北村匠海、大森元貴、藤堂日向が“ポーズ”
きょうの放送は、ミュージカル制作に奮闘するいせたくや（大森）と六原永輔（藤堂）の勢いに圧倒されつつも、舞台美術の仕事に向き合う嵩（北村）。永輔は本番前日になっても、「いいもの」を目指して通し稽古後に細かく修正を加えていく。たくやはとまどい、嵩は圧倒される。熱いものづくりのシーンが描かれた回で、大森の「見上げてごらん夜の星を」歌唱シーンも注目された。
投稿で、3人が手をそろえるショットと、並んでガッツポーズを掲げるショットを公開。「本番前日まで修正や変更が追加されてバタバタでしたが、良い舞台をつくるためにみんなで力を合わせます」「えいえいおー！」とコメントした。