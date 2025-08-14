ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > アルティメット予選ラウンド、中国が日本に敗れる 成都ワールドゲー… アルティメット予選ラウンド、中国が日本に敗れる 成都ワールドゲームズ アルティメット予選ラウンド、中国が日本に敗れる 成都ワールドゲームズ 2025年8月14日 10時16分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む中国の韋思妹（い・しまい、奥）。（成都＝新華社記者／王曦） 【新華社成都8月14日】ワールドゲームズ成都大会は13日、フライングディスク競技「アルティメット」の予選ラウンドグループAの試合が行われ、中国は日本に敗れた。 １３日、予選ラウンドグループＡの試合で、得点を喜ぶ中国チームの選手たち。（成都＝新華社記者／王曦） １３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む中国の徐穎異（じょ・えいい、左）。（成都＝新華社記者／王曦） １３日、予選ラウンドグループＡの試合で、得点を喜ぶ日本チームの選手たち。（成都＝新華社記者／王曦） １３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む中国の郭嘉栄（かく・かえい、手前）。（成都＝新華社記者／王曦） １３日、予選ラウンドグループＡの試合前にあいさつを交わす中日両国チームの選手たち。（成都＝新華社記者／王曦） １３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む日本の黒野将司。（成都＝新華社記者／王曦） １３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む日本の槇山竣平（手前）。（成都＝新華社記者／王曦） リンクをコピーする みんなの感想は？