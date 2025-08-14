ENHYPEN、『Bite Me』がSpotifyで再生回数4億回突破！メンバーが多方面で実力を発揮した楽曲

ボーイズグループENHYPENの『Bite Me』がSpotifyで再生回数4億回を突破した。

8月14日、世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyによると、ENHYPENの4thミニアルバム『DARK BLOOD』のタイトル曲『Bite Me』が12日基準で4億10万8619回再生された。

これでENHYPENは2ndミニアルバム『BORDER：CARNIVAL』の収録曲『FEVER』に続き、2番目の再生回数4億回の楽曲を保有することになった。

去る2023年5月にリリースされた『Bite Me』は、グループならではのダークな雰囲気が印象的な代表曲で、運命の相手と再会した少年が、自分と相手が血で繋がった関係性であることに気づく話を盛り込んだ。

ヒスンがレコーディングのディレクティングに、ニキが振り付け制作に参加するなど、メンバーたちが多方面で実力を発揮し、完成度の高い音楽が誕生した。

同曲は、Spotifyグローバルとアメリカの「デイリートップソング」にチャートインするなど、さまざまなグローバルチャートで自己最高順位を記録した。

また、同曲のミュージックビデオは壮大な映像美で大きく愛され、ENHYPENのミュージックビデオのうち、最短期間で再生回数1億回を達成した。

なお、ENHYPENはワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」で世界中のファンと顔を合わせている。彼らは来る8月16日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで公演を行った後、ヨーロッパ6都市でツアーを続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

