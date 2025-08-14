「俺はあいつらに突進もできた」パ軍主砲タティスが明かしたド軍との報復死球への本音　首位浮上を引き寄せた“我慢”のワケ

パドレスをけん引するタティスJr.(C)Getty Images

遠い存在となっていた“銀河系軍団”を追い越した。現地時間8月13日、本拠地で行われたジャイアンツ戦でパドレスは11-1で大勝。今月3日時点で9ゲーム差もあった首位ドジャースを猛追し、ついには単独首位に浮上した。

負傷者が相次いだドジャースは、7月4日のアストロズ戦から7連敗を喫するなど低調なパフォーマンスに終始。どうにも加速しきれないスター軍団を尻目にパドレスは、同期間中に22勝12敗と大幅に勝ち越し。ペナントレースがいよいよ終盤戦を迎えようかという8月に首位の座に就いた。

開幕前から「打倒・ドジャース」を掲げてきたパドレスを発奮させたのは、6月の直接対決での“騒動”だったのかもしれない。

まさに“合戦”の様相を呈した。敵地での4連戦で両軍合わせて8つの死球が飛び出した戦いは、まさにやられたらやり返すという「報復」の応酬。大谷翔平（ドジャース）も標的となった戦いの中で、パドレス側はフェルナンド・タティスJr.が3つの死球を受けるなど、徹底的にやられた。

ただ、このライバル対決を白熱させた“死球合戦”が、パドレスナインの闘志を燃やしていた。サンディエゴの日刊紙『San Diego Union-Tribune』の取材に応じたタティスJr.は、当時の心境を問われた際に「内角を攻められて、そうなると分かっていた」と告白。自身が狙われていることを理解していたと明かした上で、こう続けている。