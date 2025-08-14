»³ËÜ¶³»Ê¡Ö¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×NoB¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡Ì¾¶Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¶¦±é¤â
¥®¥¿¥ê¥¹¥È»³ËÜ¶³»Ê¡Ê69¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Ë»àµî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÈNoB¡É¤³¤È»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡ÖNoB¤¯¤ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èõ¸ý½¡¹§¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇË²õ³®ÀûÏ¿¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ø²¿¤Æ²Î¤Î¤¦¤Þ¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À!?¡Ù¤È¶Ã¤¡¢ËÍ¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ²¿ËÜ¤â¥®¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿Èà¤Î²Î¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤Þ¤À19ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ®ÉÂÃæ¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¥á¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤ÆÍè¤¿¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖRunaway¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤Î¿ÍÀ¸Á´¤¦¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
NoB¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇNoB¤µ¤ó¤¬¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤áº£·î9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£61ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Nob¤µ¤ó84Ç¯¤ËMAKE¡ÝUP¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Î83Ç¯¡¢¥é¥¦¥É¥Í¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿Èõ¸ý½¡¹§¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDESTRUCTION¡ÁÇË²õ³®ÀûÏ¿¡Á¡×¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖRUNAWAY FROM YESTERDAY¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¶³»Ê¤À¤Ã¤¿¡£