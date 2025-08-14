²áÅÙ¤Ê¡ÈÏª½Ð°áÁõ¡É¤Ç¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÄIVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÌäÂê»ë¤»¤ºÆ²¡¹¤ÈºÆ¤ÓÈäÏª¡ÚPHOTO¡Û
²áÅÙ¤ÊÏª½Ð¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÈÏª½Ð°áÁõ¡É
»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëIVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿°áÁõ¤òºÆ¤ÓÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï8·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼»Ïµå¼°¤Î°áÁõ¤òºÆ¤ÓÃå¤Æ»£±Æ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬¤½¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µî¤ë8·î30Æü¤Ë¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 Coupang Play¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢IVE¤Ï»Ïµå¼°¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¸ø±é¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÏÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¤«¤é¤Ï»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤²áÅÙ¤ÊÏª½Ð¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ì¥¤¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÃå¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤À¤±¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¼çÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï8·î13Æü¤ËSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤â¥ì¥¤¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ÏÀÁè¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢»Ïµå¼°¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤TPO¡Ê»þ´Ö¡¦¾ì½ê¡¦¾õ¶·¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤ÏK-POP¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÍÊ¸î°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÈãÈ½¤ËÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤¹¹ÔÆ°¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£