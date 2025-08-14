森崎ウィン“目の左右差がコンプレックス” 天然発言に上田晋也が猛ツッコミ
俳優で歌手の森崎ウィン（34）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「コンプレックス告白SP」にSPゲストとして登場。自身のコンプレックスを赤裸々に告白した。
【予告動画】さまざまなタレントがコンプレックスを告白
森崎は「目の大きさが左右非対称で、右目のほうが小さいことがずっと気になる」とコンプレックスを告白。それを受け、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「全然気にならないし、わからないよね」と優しくフォロー。
これに対し森崎が「これはめちゃくちゃいいカメラだから分からないんですよ」と返すと、上田が「いいカメラだから（逆に）ハッキリ映ってる」と軽快にツッコミ。そして上田が「アホなのがコンプレックス」とあえて自虐を交えたコメントで笑いを誘っていた。
