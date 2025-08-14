「娘ちゃん大人っぽく」紅蘭、LA出張で美人娘と顔出しツーショット「どんどん似てきてる」「姉妹みたい」
俳優・草刈正雄さんの長女でタレントの紅蘭さんは8月12日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスで撮影した娘とのツーショットを披露しました。
【写真】紅蘭＆娘のツーショット！
コメントでは、「娘ちゃん大人っぽくなりましたねっ」「いつもお洒落」「紅蘭ちゃん&姫 可愛すぎます」「親子揃ってスタイル抜群で羨ましい」「姉妹みたいで本当憧れな親子です」「2人とも可愛すぎなんよ」「リンクコーデヒョウ柄似合ってます」「どんどん似てきてる」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】紅蘭＆娘のツーショット！
「紅蘭ちゃん&姫 可愛すぎます」紅蘭さんは「ロサンゼルス出張行ってきました 毎年もう少し早めな時期ですが今回は娘が小学校に入学したので夏休みになった瞬間に急いで来た」 とつづり、10枚の写真を載せています。紅蘭さんはヒョウ柄のチューブトップに白いパンツ、娘もヒョウ柄トップスにデニムパンツという、ヒョウ柄のおそろいコーディネートを披露。サングラスを掛けた娘の大人っぽい表情や、2人で寄り添う姿がほほ笑ましいです。また「世の中のパパママ頑張ろー 夏休みwww」と続けた紅蘭さん。
「可愛いプリンセス」紅蘭さんは6月7日の投稿でも、娘のバイオリン発表会の際の親子ショットを披露。赤いドレスにウエスタンブーツを合わせた娘と、胸元が大胆に開いた白いワンピース姿の紅蘭さんです。ファンからは、「なんてかわいいプリンセスなんでしょう」「美人親子ですねー」「ママも負けない美貌でかっこいい こんなママになりたい」「可愛いプリンセス」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)