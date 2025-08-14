◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）

２０１０年夏、悲劇の落球。開星ＯＢの本田紘章さん（３２）がスタンドからエールを送っている。「１回戦はテレビで。（８年ぶりの夏出場を）とても楽しみに来ました。背筋がゾワゾワする（笑）」と仙台育英のユニホームを見つめていた。

本田さんは一般入試で入学するも、野々村直通監督（７３）による肉体改造の末、２年春のセンバツから外野手としてスタメンを勝ち取った。「守備には自信があった」とチーム１の守備力を誇っていた。

しかし３年時には右肩の肩関節を損傷。思うように送球ができず、守備練習やシートノックも自ら外れていた。満身創痍（そうい）だ。痛み止めを打ち、臨んだ最後の夏。「天狗になっていた」と振り返る。

風が強かった１０年夏の仙台育英との１回戦、５―４で迎えた９回二死満塁。本田さんは浅い中飛を落球。「言い訳はできない。まさかだった。落球した瞬間は記憶がない」。結果的に逆転を許し、５―６で敗戦し涙をのんだ。同学年の阪神・糸原を中心には「落としたくて落としたわけではない」と励ましを受けたという。

苦い経験となったが、大阪の大学でも野球を続けた。現在は島根に戻り、伐採関係の会社で施工管理として働いている。「安全第一の仕事。野球で培った最後まで気を抜かない意識が生きている」と語った。休日は草野球をする。「野球は失敗が７割。成功の３割を追い求めるのが楽しい」。

悲劇の落球から１５年。久しぶりの甲子園だ。「フライは両手で捕ろう（笑）」と本田さん。大応援団の三塁側アルプスから熱い声援を送り続けている。