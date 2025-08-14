「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）の第6話が、13日に放送された。

本作は、映画『ちはやふる』から10年後の世界を原作者・末次由紀氏と共に紡ぐオリジナルストーリー。競技かるたに青春を懸ける高校生たちの姿を熱く描く。（＊以下、ネタバレあり）

4月になり、めぐる（當真あみ）たち梅園かるた部の5人は3年生に。高校最後の1年になり、はりきって勧誘活動をする中、謎の新入生・八雲力（坂元愛登）がかるた部に興味を示す。

一方、奏（上白石萌音）は憧れの専任読手・中西泉（富田靖子）から京都に来ないかと誘われる。偶然そのことを知っためぐるは、奏にそばにいてほしい、でも…と悩む。動揺する梅園メンバーは奏の進退をめぐって意見が衝突し、分裂の危機を迎える。

放送終了後、SNS上には、「若者たちが頑張っている姿を見るとこっちもやる気が出る」「見ていたら目頭が熱くなる こてこての青春に弱い」「早くも続きが気になる。奏先生の今後の活躍も、生徒たちとの絆も、どんな展開になるんだろうってワクワクが止まらない。當真あみちゃんたちの成長も見守りたい」 「追加でもう1クールやってほしい」などのコメントが上がった。

また、「ずっと一緒にいてくれると思っていた誰かの幸せを願う時、別れの寂しさとの折り合いを付けるのは難しいよね」「『お元気で』って何てすてきな言葉なんだろうと思った」「めぐるたちがかなちゃんの背中を押す気持ちは分かるけど、一番過ごした時間が長いのに非難される部長（山時聡真）がちょっとかわいそうだった」「机くん（森永悠希）はあと10年ぐらいかなちゃんに指輪を渡せなさそう」などの声もあった。

ほかにも、「過去のキャストがめぐり会って出てくるなんて、まさに『ちはやふる めぐり』だよね」「映画3部作の面々が ちょいちょい出てきて『ちはやふる』との世界観のつながりがあり 名前だけ借りたんじゃないところがいい」「来週はついに綿谷新（新田真剣佑）が登場！」といったコメントもあった。