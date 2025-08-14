阿部サダヲさん主演、松たか子さんがヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後９時〜）の第5回が8月14日に放送される。

【写真】ネルラは黒川に助けを求め…

阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし一目ぼれ。電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって――。

脚本は、大河ドラマ『光る君へ』、連続テレビ小説『ふたりっ子』の大石静さん。監督は大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）、連続テレビ小説『ひよっこ』（2017年）などヒット作を担当してきた黒崎博さん。

主題歌はOasisの『Don’t Look Back In Anger』

＊以下、8月14日放送回のネタバレを含みます。

第5回あらすじ

ついに、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意を固めた原田ネルラ（松たか子）は、父・鈴木寛（段田安則）のもとへ。



（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と、問いかける。すると驚きの表情を浮かべた寛が、突然腹を押さえて苦しみ始める。

ネルラは大慌てで叔父の考（岡部たかし）や弟のレオ（板垣李光人）に電話をかけるが、２人とも出ない…。

動転したネルラは、思わず自分を見張るため家の前にいた刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に助けを求め…！

病室には黒川が…

ネルラからの連絡で、寛が搬送された病院に駆けつけた夫・原田幸太郎（阿部サダヲ）は、なぜか病室にいる黒川に驚く。

なぜ自分ではなく、捜査のため執拗に周辺を嗅ぎ回る黒川に助けを求めたのか…嫉妬にも似た感情が湧き上がり、心がグチャグチャになる幸太郎。

モヤモヤしたまま帰宅すると、ネルラが幸太郎に「事件の後の事情聴取で、わたし、ひとつだけ警察に嘘をついたの」と語り始める。実は自分と父、２人しか知らない”秘密”があると言うのだ――。

そんな中、寛が15年前の事件について重い口を開いて…!?