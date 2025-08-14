◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 開星2―6仙台育英（2025年8月14日 甲子園）

開星（島根）が仙台育英（宮城）に敗れ、春夏通じて初めての甲子園一大会2勝目を記録することはできなかった。

優勝候補を相手に、見事な先制攻撃を見せた。初回1死、2番・下宮涼平（3年）が四球で出塁すると、続く3番・持田聖純（3番）が右前打で一、三塁と好機を拡大。4番・松崎琉惺（2年）が中犠飛を放ち、先制した。

先発の持田は初回に味方の守備のミスもあり、逆転を許したが、強打の仙台育英打線を相手に、安打を許しながらも粘りの投球を展開。それでも相手の圧に耐え切ることはできず、2―1の5回に自らの暴投で1点を失い、6回には2死三塁から連続適時打を浴び、5回2/3を9安打5失点でマウンドを降りた。

打線は1―2の3回、1死二、三塁と逆転の好機をつくったが、この場面から登板した仙台育英エース・吉川陽大（3年）から得点を奪うことはできず。8回2死一塁から松崎の適時三塁打で1点を返すなど、打線も粘りを見せたが、逆転までは至らなかった。

初戦の宮崎商（宮崎）戦は延長タイブレークの死闘を制して、14年ぶりの白星を記録した。11年夏の甲子園を最後に退任し、20年3月に20年に復帰。今大会最年長の73歳として14年ぶりに聖地に戻ってきた野々村直通監督は初戦後、2回戦の対戦相手・仙台育英に対し「大横綱ですから。うちはふんどし担ぎで勝負にならないけれども、すべて力を出し切って玉砕してくれたらいい」と話していた。

この日の試合前も「ノーヒットノーランや完全試合をされないか、怖いですね」と笑いながら「当たって砕けろです」と決意を口にしていた。試合に向けてのミーティングでは選手を前に「群羊を駆って猛虎を攻む」と語りかけた。中国戦国時代の遊説家が説いた戦術、兵法をまとめた「戦国策」からの言葉を引用し、弱い者を寄せ集めて、強い者に立ち向かえば勝てる可能性があると強調。破れはしたが、一丸となって戦い、胸を張って聖地を去る。