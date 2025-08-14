「巨人３-４中日」（１３日、東京ドーム）

日米通算１９８勝の巨人・田中将大投手（３６）が今季２勝目へ向けて快調にイニングを刻んできたが、勝利投手の権利がかかる五回に味方の守備が乱れて同点とされ、勝利をつかむことはできなかった。田中将は「ゲームを通していい守りに本当に助けられていたので、１点を失った後、なんとかカバーして抑えたかったっていう思いが強かったですし、リードしたまま降りないといけないなという風に思っていたので、後続のピッチャーに負担をかけて申し訳ないなという気持ちですね」と踏ん張りきれなかった自らを責めた。

妻でタレントの里田まい（４１）は長男（９）、長女（６）とともに球場で夫の姿を見守ったようで、一夜明けた１４日、自身のインスタグラムのストーリーズに東京ドームの写真をアップ。「１９年目 沢山もがきながらも、絶対に腐らずにどんな時も向き合い、真っ直ぐ闘う姿を子どもたちに見せてくれてありがとう。全ての経験がかけがえのない宝物。会場の皆様の声援に何度も胸を打たれながら、私自身も応援できる喜びを噛みしめた夜でした！いつもありがとうございます。」とつづった。