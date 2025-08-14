イングランド・チャンピオンシップ（２部）のバーミンガムに所属するＦＷ古橋亨梧がリーグカップ１回戦シェフィールド・ユナイテッド戦（１３日＝日本時間１４日）で加入後初ゴールを決めた。古橋はＭＦ岩田智輝とともに先発すると、前半５分に初得点となる先制ゴールをマーク。後半に追いつかれるも終盤に加点し、２―１でバーミンガムが勝利した。

地元メディア「バーミンガム・ライブ」は選手評価で古橋に７点を付けて「前半は１点、いや４点取ってもおかしくなかった。それも誇張ではない。開始５分すぎにはチャンスをつかみ、得点のチャンスをものにしたが、それよりも早く得点できた可能性もあった。ハーフタイム前には１対１のチャンスをつくったもののフィニッシュをミスしてしまった。終始粘り強くプレーし、ゴールに値した」と高評価した。

古橋は１月にスコットランド・プレミアリーグのセルティックからフランス１部レンヌに移籍するも突然の監督交代により出番を失うと、移籍を決断し、今夏バーミンガムに加入した。来夏の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー入りを目指している中、新天地でさらなる結果を残せるか。