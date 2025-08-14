タレントのGENKING.（40）が、“100回近く訪れている”というハワイで撮影した、スタイル際立つビキニショットを披露した。

【映像】GENKING.の水着姿（複数カット）

2017年5月に性別適合手術を受け、戸籍の性別が女性となったGENKING.。本名を元輝から沙奈に変更したことも明かしている。

Instagramでは、スタイル際立つ数々の水着姿を公開しており、8日は、「ALOHA。また派手めに爆アゲてきちゃったわ」と、ハワイのビーチでポーズを決める写真を公開。13日は、「16歳で初めてきて、年に3〜4回はリラックスしに来る大好きな場所。気づけばもう100回近く！？ ハワイには大切な友達もたくさんできて、間違いなく私の第二の地元。 何度来ても、風も気候も太陽も心地よくて最高。 今回も、これからの人生をゆっくり考えられる 至福の時間を過ごしてるよ」とつづり、抜群のスタイルが際立つビキニショットを披露した。

また、同じ日に更新したストーリーズでは、「こんなゆるーい格好の時に声かけられると恥ずかしいけど、 基本はこんな感じか、水着が普段着。 ジュエリーすらうっとうしくてほぼつけない」と、服装についても明かしている。（『ABEMA NEWS』より）