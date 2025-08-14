¡Ú¥ë¡¼¥¡¼ÄÌ¿®Êí¡ÛÀÐ°æ¿Ä¹¡¡£¶·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¡Ö¼¡¤Ï½éÍ¥¾¡¡£¥À¥Ã¥·¥å¤À¤±¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡þÀÐ°æ¿Ä¹¡Ê£²£´¡Ë¹áÀî»ÙÉô£±£³£´´ü
¡ÖÍÜÀ®½ê¤ÎÆþ½ê¤¬£²£²ºÐ¤ÇÃÙ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°Õ³°¤ÈËÍ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡½¡½¡££²£´Æü¤Ë¤Ï£²£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£¸å¤Îà¥Ó¥¸¥ç¥óá¤âÌÀ³Î¤À¡£¡Öº£´ü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ê£±£°·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤À¤±¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¹¥í¡¼¤ËÆþ¤ê¤À¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¾¡Î¨¤ò²Ô¤¤¤ÇÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î°Ê¹ß¤ÎµéÊÌ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¡Ê¿³ºº´ü´Ö£µ¡Á£±£°·î¡Ë¤Ï£±£³Æü¸½ºß¤Ç£´¡¦£µ£¸¡££²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Î£³¡¦£µ£¸¤«¤éÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÍß¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êà¿Ê²½á¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¤Î½éÍ¥½Ð¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½àÍ¥¤Ï£µ¹æÄú¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ¤Î²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½àÍ¥¤ÎÁ°Æü¤Ë¥ì¡¼¥¹¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ïà¤¢¤Ã¡¢Í¥½Ð¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¤ïá¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æ»Ãæ¤â¤º¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡£Å¸³«ÆÍ¤¤¤Æ£²Ãå¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é£±Ãå¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï½é¤Î£³¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£·ë²Ì¤Ï£´Ãå¤â¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¶á¹¾¡ÊæÆ¸ã¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ø£³¥«¥É¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç£³¤Î¥¹¥í¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É£Ó¤¬Á´Â®£°£¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ªÄÌ¤ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ý³Ï¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ï½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥Ã¥·¥å¤À¤±¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÏÌÚÃ«¸ÂÀ¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¸ÂÀ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¥Ó¥·¥Ó¥·¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬»Å»ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¿·¿Í¤ä¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¸ÂÀ¤µ¤ó¤À¤±¤¬¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï´Ø·¸À¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥½Ð¸å¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃå¤Æ¿²¤ë¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¡¢£Áµé¾º³Ê¡¢¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ä¡£ÌÜÉ¸¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃå¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£