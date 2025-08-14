歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新し、大阪公演のライブを報告。美ウェストを披露して反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「大阪2公演目の未歌唱曲は3rd ALBUM『feel my mind』から『Get Out The Way』でした！」 ＳＮＳでライブ報告





倖田さんは「大阪2公演目の未歌唱曲は3rd ALBUM『feel my mind』から『Get Out The Way』でした！ この曲は21年前の曲でしたが、次の曲も10年以上前の曲です笑」とセットリスト曲の一部を明かし、複数のライブパフォーマンス写真を掲載。







銀のニーハイブーツに、白のミニスカとクロップド丈のトップスを身に着け、躍動的なポーズを決めています。







つづけて倖田さんは、「さて、、、次の福岡公演では何を歌うのでしょうか？」と次回公演へ向けてファンへの期待をつづっています。







さらに、「本日２０時からLINE VOOMの生配信します！ 遊びに来てくださいませ！！」とファンへ呼びかけていました。







この投稿にフォロワーからは「綺麗」「この衣装本当に好き」「令和にこの曲が聴けるなんて」「ウエストのくびれの美しさが世界一」などのコメントが寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】