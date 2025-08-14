あの、“めっちゃ暗い”田中みな実を「もっと笑顔にしたい」と思い曲送る
歌手・タレントのあのが、8月13日に放送されたラジオ番組「山里亮太の不毛な議論」（TBSラジオ）に出演。田中みな実を「もっと笑顔にしたい」と思って、「田中みな実さんのこと歌ってるような曲」を田中に送ったと語った。
番組の放送800回を記念して、南海キャンディーズ・山里亮太が日頃から目を掛けているあのがゲスト出演。山里は、あのが最近田中みな実と親しくしていることに「本当にまさかこの2人がこんな仲良くなるとは、って感じな」と驚いたと話すと、あのは「みな実さんめっちゃ暗いですね。なんかなんか溜まってる感じがあって、それが心地良いです、僕」とコメント。
あのは田中の家に初めて呼ばれた時に、深夜3時ぐらいに低い声で話す田中を「もっと笑顔にしたいかも」と思ったそうで、「だから僕、人に曲とか送んないけど、『この世界に二人だけ』とかも送りました。データ。『それ出すので』って。『これたぶん田中みな実さんのこと歌ってるような曲です』って。この世界に二人だけって言ってるけど、なんかこの世界に独りの人の曲なんですよ。“二人だけ”が1番難しいから。1人になるのもみんなでいるのは誰もできるっていうか、この世界二人だけが1番難しいなって思って曲にしたので。すごい刺さってくれてました、良かった、送って」と語った。
