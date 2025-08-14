オリックス・曽谷

写真拡大

☆オリックス―楽天（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、楽天＝藤井

　オリックスは１３日、０―７から怒とうの追い上げを見せたが、４―７で敗戦。１４日は田嶋が先発する。田嶋の対楽天戦は３５登板１４勝５敗。勝てば同カードで１５勝に到達する。田嶋の対戦チーム別勝敗は次の通り。

　　登板　勝利―敗戦

楽　３５　１４―　５

ソ　３２　１０―１１

ロ　２４　１０―　７

日　１２　　３―　７

西　１２　　３―　４

交　１８　　７―　７

※交は交流戦

　楽天戦が最多の１４勝。対楽天で１５勝以上はこれまで１２人いる。

勝利　投　　手（所　属）

３０　金子千尋（オ、日）

２５　涌井秀章（西、ロ、楽、中）

２３　和田　毅（ソ）

２１　菊池雄星（西）

２０　武田　勝（日）

１９　今井達也（西）

１８　唐川侑己（ロ）

１６　千賀滉大（ソ）

１５　岸　孝之（西、楽）

１５　杉内俊哉（ソ、巨）

１５　西　勇輝（オ、神）

１５　帆足和幸（西、ソ）

　オリックスで対楽天戦の１５勝以上は３０勝の金子（西勇はオリックスでは１３勝、阪神で２勝）１人のみで、曽谷は２人目となる。

　（その他のカード）

　☆日本ハム―ロッテ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、ロッテ＝河村

　☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ソフトバンク＝大津

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順