☆オリックス―楽天（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、楽天＝藤井

オリックスは１３日、０―７から怒とうの追い上げを見せたが、４―７で敗戦。１４日は田嶋が先発する。田嶋の対楽天戦は３５登板１４勝５敗。勝てば同カードで１５勝に到達する。田嶋の対戦チーム別勝敗は次の通り。

登板 勝利―敗戦

楽 ３５ １４― ５

ソ ３２ １０―１１

ロ ２４ １０― ７

日 １２ ３― ７

西 １２ ３― ４

交 １８ ７― ７

※交は交流戦

楽天戦が最多の１４勝。対楽天で１５勝以上はこれまで１２人いる。

勝利 投 手（所 属）

３０ 金子千尋（オ、日）

２５ 涌井秀章（西、ロ、楽、中）

２３ 和田 毅（ソ）

２１ 菊池雄星（西）

２０ 武田 勝（日）

１９ 今井達也（西）

１８ 唐川侑己（ロ）

１６ 千賀滉大（ソ）

１５ 岸 孝之（西、楽）

１５ 杉内俊哉（ソ、巨）

１５ 西 勇輝（オ、神）

１５ 帆足和幸（西、ソ）

オリックスで対楽天戦の１５勝以上は３０勝の金子（西勇はオリックスでは１３勝、阪神で２勝）１人のみで、曽谷は２人目となる。

（その他のカード）

☆日本ハム―ロッテ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、ロッテ＝河村

☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ソフトバンク＝大津

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順