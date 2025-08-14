【ＮＰＢきょうのみどころ 】オリックス・田嶋が１３人目の対楽天１５勝目なるか
☆オリックス―楽天（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、楽天＝藤井
オリックスは１３日、０―７から怒とうの追い上げを見せたが、４―７で敗戦。１４日は田嶋が先発する。田嶋の対楽天戦は３５登板１４勝５敗。勝てば同カードで１５勝に到達する。田嶋の対戦チーム別勝敗は次の通り。
登板 勝利―敗戦
楽 ３５ １４― ５
ソ ３２ １０―１１
ロ ２４ １０― ７
日 １２ ３― ７
西 １２ ３― ４
交 １８ ７― ７
※交は交流戦
楽天戦が最多の１４勝。対楽天で１５勝以上はこれまで１２人いる。
勝利 投 手（所 属）
３０ 金子千尋（オ、日）
２５ 涌井秀章（西、ロ、楽、中）
２３ 和田 毅（ソ）
２１ 菊池雄星（西）
２０ 武田 勝（日）
１９ 今井達也（西）
１８ 唐川侑己（ロ）
１６ 千賀滉大（ソ）
１５ 岸 孝之（西、楽）
１５ 杉内俊哉（ソ、巨）
１５ 西 勇輝（オ、神）
１５ 帆足和幸（西、ソ）
オリックスで対楽天戦の１５勝以上は３０勝の金子（西勇はオリックスでは１３勝、阪神で２勝）１人のみで、曽谷は２人目となる。
（その他のカード）
☆日本ハム―ロッテ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、ロッテ＝河村
☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ソフトバンク＝大津
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順