ビジネスシーンでの第一印象、バッグで台無しにしていませんか？ 着ているスーツは一流なのにバッグがキズだらけでは、ちょっと残念ですよね。

「タフスリムバックパック」は高耐久素材デューロンを採用した、長期間使用しても美しさを保つバックパック。

スマートな見た目と充実の機能性を兼ね備えたこのバックパックがビジネスライフを快適にする理由を改めてご紹介します。

引っ掻き傷や水濡れにも強い。長く綺麗をキープ

毎日の通勤で使うビジネスバッグは、見た目の劣化が思った以上に早いものです。さらにだんだんとキズや汚れに慣れてきてしまうのが怖いところ。

ワイシャツには毎朝アイロンをかけるのに、バッグとなると頻繁に買い替えたり汚れを落としたりしないのが一般的ではないでしょうか。

メンテナンスなしでもキレイな状態をキープできるのが「タフスリムバックパック」。コーヒーをこぼして汚れても、サッと拭くだけできれいに。雨に強く日焼けもしにくいので、天候も気にしなくてOKです。

メイン収納は180°開閉で見やすく取り出しやすい

ただタフなだけじゃなく使い勝手の良さも、このバッグの大きな魅力。フロント収納には、小物整理に万能なオーガナイザーポケットを搭載しています。

必要なモノがサッと取り出せる仕様も嬉しく、浅めのファスナーポケットも使い勝手良好。これだけ見ても、「タフスリムバックパック」が散らかりがちな小物の収納に強いのがうかがえます。

メイン収納は、180°開くので中身が一目瞭然。スリムな外観がウソのような収納力と中身へのアクセス性に優れています。また、PCを持ち運ぶユーザーにはうれしい専用スペースも搭載していて、デバイスの保護性もバッチリです。

この洗練された設計が、スムーズな使い心地を実現する「タフスリムバックパック」の真髄といってもいいかもしれません。仕事はもちろん日常でも、その恩恵に授かりたくなります。

スマートな見た目だからスーツやジャケットにも

ミニマルなデザインだから、スーツにもカジュアルな服装にも違和感なく馴染んで合わせやすいところもいい感じ。背負うだけで大人な雰囲気を醸し出してくれるこのバッグなら、毎日のコーディネートのお悩みも解消です。

見た目の清潔感を保つ工夫は細部にも見られます。たとえば、ショルダーストラップの調整機構にはカムロック機能付きのアジャスターを採用。テープが固定されるので使っているうちに緩んできてしまう現象を防げます。

またテープの余った部分がだらしなく垂れ下がりがちなリュックですが、カムロック機能とテープ先端のテープクリップとの合わせ技で、バッグの端々にまでスマートさを提供します。

ご紹介しきれなかった「タフスリムバックパック」の魅力がまだまだあります。お得な先行販売キャンペーン終了が迫っているので、気になった方はぜひ以下からチェックしてみてください。

