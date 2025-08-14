Image: Netflix Japan / YouTube

2024年8月24日の記事を編集して再掲載しています。

今や数え切れ合いほどのオリジナル作品がリリースされているNetflix。

『ストレンジャー・シングス』や『イカゲーム』、『ブラック・ミラー』などの話題作はもちろん、たくさんの優れた作品がいっぱいあります。

今回は"知る人ぞ知る"...とまではいきませんが、観ていない方はぜひ一度は観てほしいとオススメできる作品を紹介します。

特にオリジナリティの溢れた5つの作品をピックアップしましたので、ネトフリ作品を観るときのヒントにしていただければ幸いです。

目次 1. 『The OA』 2. 『ダーク』 3. 『このサイテーな世界の終わり』 4. 『キングダム』 5. 『マインドハンター』

『The OA』（2016〜2019年／2シーズン）

7年行方不明だった女性が町に戻ってきたことから始まり、めくるめく超現実的なストーリーに発展していく非常にオリジナリティに溢れた作品。

全編を通して静けさとスーパーナチュラルが同居する世界観と心がゾワゾワするような展開に引き込まれます。今観ても新しいと感じられるような圧倒的な独創性が魅力です。

ご視聴はこちら！

『ダーク』（2017〜2020年／3シーズン）

田舎町で起こった失踪事件をきっかけに、4つの家族が壮大なタイムトラベルに飲み込まれていくというSFミステリー。

未来や過去の自分や家族に会いに行ったりタイムパラドックス自体を軸に進む複雑なストーリーですが、最後に謎が解けたときに完成度の高さを実感します。

ご視聴はこちら！

『このサイテーな世界の終わり』（2018〜2019年／2シーズン）

若い男女のロードムービー...かと思いきやサイコパス少年とエキセントリック転校生少女によるオフビードな『トゥルー・ロマンス』的逃避行となってしまうヒューマンドラマ。

ユーモラスな雰囲気から人の死や愛に深く入り込んでいく展開はお見事で、人間（特に若い頃）の心理が移り変わるその瞬間を丁寧に描いています。

ご視聴はこちら！

『キングダム』（2019〜2020年／2シーズン）

朝鮮王国時代の韓国を舞台に、王位継承争いで命を狙われる主人公がゾンビパンデミックに巻き込まれるという独創的なストーリー。

ゾンビ×政治ドラマという異色っぷりが魅力です。ゾンビの謎が明かされていくなかで王朝の秘密も明るみになるという展開もおもしろいです。

ご視聴はこちら！

『マインドハンター』（2017〜2019年／2シーズン）

犯罪心理を分析して事件と向き合うFBIの行動科学課が描かれる1970年代後半を舞台にしたサスペンススリラー。

単なる刑事モノではなく、犯罪者のプロファイリングという手法自体に焦点が当てているのが独特で思わずのめり込みます。

デヴィッド・フィンチャー×サスペンス・スリラーという間違いない組み合わせです。

ご視聴はこちら！

Source: Netflix, YouTube