ＬＩＦＵＬＬが年初来高値を連日更新、今１０～６月期の営業益が２３％増益に

ＬＩＦＵＬＬ<2120.T>は大幅高で７日続伸し、年初来高値を連日で更新している。同社は１３日の取引終了後、２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の連結決算を発表した。売上高は２１０億５９００万円（前年同期比７．１％増）、営業利益が３０億１００万円（同２３．３％増）、最終損益は４４億８００万円の黒字（前年同期は５６００万円の赤字）になっており、業績を評価した買いが入っている。



主力のＨＯＭＥ’Ｓ関連事業は「中古住宅売買や売却査定が２ケタの増収」（ＩＲグループ）となり、事業全体も増収増益。利益は広告宣伝費の減少などもあり大幅に伸びた。



同社はあわせて今期の年間配当予想を７円３３銭（前期比６円６０銭増配）と発表した。株式分割を考慮した実質での過去最高額となる。今期の年間配当予想には記念配当１円も含まれる。同社は５月に配当性向を２５％から３０％に引き上げると発表していた。



出所：MINKABU PRESS