ダブスタは急伸、案件獲得のメドが立ち今期上方修正

ダブルスタンダード<3925.T>は急伸。１３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を６５億円から７２億円（前期比１０．０％減）へ、営業利益を２０億円から２１億円（同１９．４％減）へ上方修正すると発表した。主要取引先との取引終了によって減少した売上高の早期回復を目指し取り組みを行った結果、下期以降の案件獲得のメドが立ったため。これが買い手掛かりとなっている。



あわせて、資本・業務提携先であるＳＢＩ傘下のＳＢＩファイナンシャルサービシーズからダブスタ株を追加取得すると連絡を受けたことを明らかにした。ＳＢＩファイナンシャルサービシーズの保有割合は議決権ベースで１９．７３％から２０．１３％に増加する見通し。このほか、プライム市場の上場維持基準の適合に向け、立会外分売を実施することを発表した。



出所：MINKABU PRESS