＜注目銘柄＞＝Ｇセキュリ、２８年３月期を最終年度とする中期計画を策定 ＜注目銘柄＞＝Ｇセキュリ、２８年３月期を最終年度とする中期計画を策定

グローバルセキュリティエキスパート<4417.T>は７月３０日、３カ年の中期経営計画を策定したと発表。最終年度となる２８年３月期の連結営業利益目標は３７億８１００万円（２６年３月期予想は２２億円）に設定した。



同日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２６．４％増の３億５２００万円で着地。準大手・中堅・中小企業の旺盛なセキュリティー対策ニーズを捉えたビジネス戦略（企業規模に適したセキュリティーサービスの提供、広くＩＴに関わる人材を対象にしたセキュリティー教育サービスの提供、企業のニーズに沿った専門人材の提供）が奏功した。



株価は６月３日につけた年初来高値３５１０円を抜け切れない展開が続いているが、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調を維持。押し目は仕込み好機と捉えたい。（参）



出所：MINKABU PRESS